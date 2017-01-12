СБУ призвали проконтролировать расследование акта вандализма во Львовской области

ukru
12 марта, 19:49 • 97835 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 125230 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 115267 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 112531 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 140029 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114304 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121282 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130348 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140435 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144686 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио

Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио

12 марта, 18:51 • 24611 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 45674 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 47565 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 29506 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 40944 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 97835 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 125230 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 104681 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 111957 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 140029 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 138772 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 146804 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 151603 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 150014 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 153335 просмотра
Актуальное
СБУ призвали проконтролировать расследование акта вандализма во Львовской области

СБУ призвали проконтролировать расследование акта вандализма во Львовской области

Киев • УНН

 • 8401 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Народный депутат, сопредседатель группы межпарламентских связей с Республикой Польша Оксана Юринец призвала руководство Службы безопасности и Нацполиции Львовской области взять под личный контроль расследование акта вандализма в отношении памятника убитым в 1944 году полякам, который произошел в Гуте-Пеняцкой, передает УНН со ссылкой на пресс-службе "УДАРа".

По мнению депутата, события в Гуте-Пеняцкой "имеют российский след".

"Памятник полякам был  цинично уничтожен в период Рождества, когда украинцы празднуют. Кто первым сообщил о разрушении? Российские телеканалы. Соцсети. Не надо быть гениальным, чтобы понять, откуда растут корни. Кому выгодно разжигание вражды между украинцами и поляками? Почерк тот же, что и на территории Польши, когда уничтожались украинские памятники в Пикуличах, Лесках, Вербице и других населенных пунктах ", - отметила О.Юринец.

По словам депутата, правоохранительным органам Украины следует работать на опережение подобных провокаций. Места польских захоронений, мемориалов, памятных знаков должны быть занесены в список зон риска.

"В обращении к СБУ и руководителю Национальной полиции во Львовской области депутаты Оксана Юринец и Николай Княжицкий просят взять под личный контроль расследование инцидента и принять все необходимые меры для выявления правонарушителей и привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

По данным полиции, памятник полякам во Львовской области был поврежден в результате взрыва .

Разрушение памятника полякам, убитым в 1944 году в несуществующем ныне селе Гута-Пеняцкая, расположенного на территории нынешней Львовской области было зафиксировано на видео, размещенном в российских социальных медиа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы