СБУ призвали проконтролировать расследование акта вандализма во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Народный депутат, сопредседатель группы межпарламентских связей с Республикой Польша Оксана Юринец призвала руководство Службы безопасности и Нацполиции Львовской области взять под личный контроль расследование акта вандализма в отношении памятника убитым в 1944 году полякам, который произошел в Гуте-Пеняцкой, передает УНН со ссылкой на пресс-службе "УДАРа".
По мнению депутата, события в Гуте-Пеняцкой "имеют российский след".
"Памятник полякам был цинично уничтожен в период Рождества, когда украинцы празднуют. Кто первым сообщил о разрушении? Российские телеканалы. Соцсети. Не надо быть гениальным, чтобы понять, откуда растут корни. Кому выгодно разжигание вражды между украинцами и поляками? Почерк тот же, что и на территории Польши, когда уничтожались украинские памятники в Пикуличах, Лесках, Вербице и других населенных пунктах ", - отметила О.Юринец.
По словам депутата, правоохранительным органам Украины следует работать на опережение подобных провокаций. Места польских захоронений, мемориалов, памятных знаков должны быть занесены в список зон риска.
"В обращении к СБУ и руководителю Национальной полиции во Львовской области депутаты Оксана Юринец и Николай Княжицкий просят взять под личный контроль расследование инцидента и принять все необходимые меры для выявления правонарушителей и привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
По данным полиции, памятник полякам во Львовской области был поврежден в результате взрыва .
Разрушение памятника полякам, убитым в 1944 году в несуществующем ныне селе Гута-Пеняцкая, расположенного на территории нынешней Львовской области было зафиксировано на видео, размещенном в российских социальных медиа.