СБУ заборонила в’їзд до України російському актору Я.Цапніку

“... 29 грудня 2016 року громадянину Російської Федерації Цапніку Яну Юрійовичу винесено поставу про заборону в’їзду в Україну терміном на п’ять років та проінформовано Міністерство культури України для внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці”, — йдеться у повідомленні СБУ.

Ю.Артеменко зазначив, що до нього надходило багато повідомлень щодо участі росіянина Яна Цапніка в новорічному “вогнику” на “Інтері”, у яких наголошувалось на негативній діяльності актора щодо України.

Голова Нацради звернувся до СБУ з проханням перевірити інформацію щодо загрози національній та інформаційній безпеці України та отримав відповідну відповідь.

“Якщо Ян Цапнік дійсно бере участь у новорічному „вогнику“ на „Інтері“, сподіваюсь, що телеканал зверне увагу на інформацію від СБУ та своєчасно приведе свій ефір у відповідність”, — написав Ю.Артеменко.