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СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Я.Цапнику

СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Я.Цапнику

Киев • УНН

 • 14152 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому актеру Яну Цапнику сроком на пять лет. Об этом говорится в соответствующем сообщении СБУ, которое выложил в Facebook председатель Национального совета по вопросам телевидения Юрий Артеменко, передает УНН.

"...29 декабря 2016 г. гражданину Российской Федерации Цапнику Яну Юрьевичу вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на пять лет и проинформировано Министерство культуры Украины для внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении СБУ.

Ю.Артеменко отметил, что к нему поступало много сообщений об участии россиянина Яна Цапника в новогоднем "Огоньке" на "Интере", в которых подчеркивалась отрицательной деятельности актера по Украине.

Председатель Нацсовета обратился к СБУ с просьбой проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности Украины и получил соответствующий ответ.

"Если Ян Цапник действительно участвует в новогоднем "Огоньке" на "Интере", надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", - написал Ю.Артеменко.

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