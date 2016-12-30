СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Я.Цапнику
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому актеру Яну Цапнику сроком на пять лет. Об этом говорится в соответствующем сообщении СБУ, которое выложил в Facebook председатель Национального совета по вопросам телевидения Юрий Артеменко, передает УНН.
"...29 декабря 2016 г. гражданину Российской Федерации Цапнику Яну Юрьевичу вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на пять лет и проинформировано Министерство культуры Украины для внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении СБУ.
Ю.Артеменко отметил, что к нему поступало много сообщений об участии россиянина Яна Цапника в новогоднем "Огоньке" на "Интере", в которых подчеркивалась отрицательной деятельности актера по Украине.
Председатель Нацсовета обратился к СБУ с просьбой проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности Украины и получил соответствующий ответ.
"Если Ян Цапник действительно участвует в новогоднем "Огоньке" на "Интере", надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", - написал Ю.Артеменко.