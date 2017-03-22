СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки - О.Гітлянська
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій, яку обрали представницею Росії на пісенному конкурсі "Євробачення-2017", терміном на три роки. Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у Facebook, передає УНН.
"Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій терміном на три роки", - йдеться у повідомленні.
З її слів, рішення прийняте "на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України".
Нагадаємо, у СБУ вже підготували документи про заборону на в'їзд до України росіянці Юлії Самойловій, яка має представляти РФ на Євробаченні-2017.
Як повідомляв УНН, співачка Юлія Самойлова представить Росію на Євробаченні-2017, який пройде в цьому році на Україні.
Зазначимо, існує інформація, що Ю.Самойлова проводила концерти в окупованому Криму.