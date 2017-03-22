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СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года - Е.Гитлянская

Киев • УНН

 • 22074 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой, которую выбрали представительницей России на песенном конкурсе "Евровидение-2017", сроком на три года. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook, передает УНН.

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года", - говорится в сообщении.

По ее словам, решение принято "на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины".

Напомним, в СБУ уже подготовили документы о запрете на въезд в Украину россиянке Юлии Самойловой, которая должна представлять РФ на Евровидении-2017.

Как сообщал УНН, певица Юлия Самойлова представит Россию на Евровидении-2017, которое пройдет в этом году на Украине.

Отметим, существует информация, что Ю.Самойлова проводила концерты в оккупированном Крыму.

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