СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года - Е.Гитлянская

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года", - говорится в сообщении.

По ее словам, решение принято "на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины".

Напомним, в СБУ уже подготовили документы о запрете на въезд в Украину россиянке Юлии Самойловой, которая должна представлять РФ на Евровидении-2017.

Как сообщал УНН, певица Юлия Самойлова представит Россию на Евровидении-2017, которое пройдет в этом году на Украине.

Отметим, существует информация, что Ю.Самойлова проводила концерты в оккупированном Крыму.