СБУ вживає превентивних заходів для недопущення провокацій на травневі свята в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Служба безпеки України перевірить інформацію про виділення 27 млн грн на дестабілізацію ситуації в Одесі на травневі свята. Про це під час брифінгу заявив начальник апарату захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.
"Ми прийняли до уваги цю інформацію (заяви народного депутата В.Рабіновича про виділення 27 млн грн для дестабілізації ситуації в Одесі на травневі свята - ред.)", - сказав В.Кононенко.
За його словами, СБУ спілкуватиметься з нардепом про те, звідки у нього ця інформація.
"Вживається ціла низка превентивних заходів і ми зробимо все, щоб травневі свята в Одесі пройшли спокійно", - сказав В.Кононенко.
Нагадаємо, у СБУ немає інформації про підготовку провокацій під час Євробачення.