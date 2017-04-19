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СБУ вживає превентивних заходів для недопущення провокацій на травневі свята в Одесі

Київ • УНН

 • 7791 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Служба безпеки України перевірить інформацію про виділення 27 млн грн на дестабілізацію ситуації в Одесі на травневі свята. Про це під час брифінгу заявив начальник апарату захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.

"Ми прийняли до уваги цю інформацію​ (заяви народного депутата В.Рабіновича про виділення 27 млн грн для дестабілізації ситуації в Одесі на травневі свята - ред.)", - сказав В.Кононенко.

За його словами, СБУ спілкуватиметься з нардепом про те, звідки у нього ця інформація.

"Вживається ціла низка превентивних заходів і ми зробимо все, щоб травневі свята в Одесі пройшли спокійно", - сказав В.Кононенко.

Нагадаємо, у СБУ немає інформації про підготовку провокацій під час Євробачення.

Українські Національні Новини

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