СБУ принимает превентивные меры для недопущения провокаций на майские праздники в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Служба безопасности Украины проверяет информацию о выделении 27 млн грн на дестабилизацию ситуации в Одессе на майские праздники. Об этом во время брифинга заявил начальник аппарата защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.
"Мы приняли во внимание эту информацию (заявления народного депутата В.Рабиновича о выделении 27 млн грн для дестабилизации ситуации в Одессе на майские праздники - ред.)", - сказал В.Кононенко.
По его словам, СБУ будет общаться с нардепом о том, откуда у него эта информация.
"Используется целый ряд привентивних мероприятий и мы сделаем все, чтобы майские праздники в Одессе прошли спокойно", - сказал В.Кононенко.
Напомним, в СБУ нет информации о подготовке провокаций во время Евровидения.