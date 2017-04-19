СБУ принимает превентивные меры для недопущения провокаций на майские праздники в Одессе

"Мы приняли во внимание эту информацию (заявления народного депутата В.Рабиновича о выделении 27 млн ​​грн для дестабилизации ситуации в Одессе на майские праздники - ред.)", - сказал В.Кононенко.

По его словам, СБУ будет общаться с нардепом о том, откуда у него эта информация.

"Используется целый ряд привентивних мероприятий и мы сделаем все, чтобы майские праздники в Одессе прошли спокойно", - сказал В.Кононенко.

Напомним, в СБУ нет информации о подготовке провокаций во время Евровидения.