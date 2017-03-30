СБУ Волині перевіряє камери спостереження з Генконсульства Польщі
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 березня. УНН. Спецгрупа СБУ нині перевіряє камери спостереження Генерального консульства Польщі в Луцька. Про це кореспонденту УНН повідомила речник управління СБУ у Волинській області Іванна Поліщук.
За її словами, фрагменти гранатомета РПТ-22 також відправили на експертизу.
“СБУ гарантує винагороду в розмірі 25 тис.грн у разі достовірної інформації, яка може посприяти розкриттю даного злочину”, - зазначила спікер СБУ Волині.
Приміщення консульства нині ретельно охороняється. Робота установи зупинена.
Нагадаємо, 30 березня консульські установи посилено охоронятимуть на Закарпатті.