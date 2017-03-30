СБУ Волыни проверяет камеры наблюдения с Генконсульства Польши
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 30 марта. УНН. Спецгруппа СБУ сейчас проверяет камеры наблюдения Генерального консульства Польши в Луцк. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Волынской области Иванна Полищук.
По ее словам, фрагменты гранатомета РПТ-22 также отправили на экспертизу.
"СБУ гарантирует вознаграждение в размере 25 тис.грн в случае достоверной информации, которая может помочь раскрытию данного преступления", - отметила спикер СБУ Волыни.
Помещение консульства сейчас тщательно охраняется. Работа учреждения остановлена.
Напомним, 30 марта консульские учреждения будут усиленно охранять на Закарпатье.