СБУ Волыни проверяет камеры наблюдения с Генконсульства Польши

По ее словам, фрагменты гранатомета РПТ-22 также отправили на экспертизу.

"СБУ гарантирует вознаграждение в размере 25 тис.грн в случае достоверной информации, которая может помочь раскрытию данного преступления", - отметила спикер СБУ Волыни.

Помещение консульства сейчас тщательно охраняется. Работа учреждения остановлена.

Напомним, 30 марта консульские учреждения будут усиленно охранять на Закарпатье.