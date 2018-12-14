СБУ виявила в одному з гаражів Костянтинівки схованку зі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В одному із гаражів Костянтинівки співробітниками Служби безпеки України виявили на Донеччині, у районі проведення ООС, схрон з військовими засобами ураження. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Схованка була облаштована в одному з гаражів Костянтинівки, який знаходився неподалік житлових будинків, школи, поштового відділення та газорозподільного пункту. Зі схрону правоохоронці вилучили тридцять чотири реактивних двигуни до пострілів РПГ-7, двадцять два постріли до СПГ-9, дванадцять реактивних протитанкових гранат РПГ-22 та тридцять чотири кумулятивні снаряди до РПГ-7. Також оперативники спецслужби виявили дві протитанкові міни УДШ, тридцять вісім ручних осколкових гранат РГД-5 та Ф-1, три протитанкові міни ТМ-62м та п’ять запалів-ініціаторів до протитанкових мін МВЧ, дві міни МОН-90 та МОН-100, дві жимові міни, чотири артилерійські танкові снаряди ОФ-26 калібру 125 мм, майже тридцять тисяч набоїв різного калібру, два кілограми пластиду та півтора кілограма тротилу", - повідомили у відомстві.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Також, співробітниками СБУ було виявлено на околиці одного із селищ Мелітопольського району Запорізької області схованку з військовими засобами ураження.
У покинутому будинку, де було облаштовано схрон, оперативники вилучили п’ятнадцять гранат Ф-1 та РГН, а також десять тротилових шашок з детонаторами вагою чотириста грамів кожна.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, протягом січня – листопада 2018 року органами прокуратури передано до суду понад 5 тисяч кримінальних проваджень, які розслідуються за фактами незаконного обігу зброї.