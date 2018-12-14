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СБУ обнаружила в одном из гаражей Константиновки тайник с оружием

Киев • УНН

 • 12697 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В одном из гаражей Константиновки сотрудниками Службы безопасности Украины было обнаружено в Донецкой области, в районе проведения ООС, схрон с военными средствами поражения. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ обнаружила в одном из гаражей Константиновки тайник с оружием

"Тайник был обустроен в одном из гаражей Константиновки, который находился неподалеку жилых домов, школы, почтового отделения и газораспределительного пункта. Из схрона правоохранители изъяли тридцать четыре реактивных двигателя к выстрелам РПГ-7, двадцать два выстрела к СПГ-9, двенадцать реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и тридцать четыре кумулятивные снаряды к РПГ-7. Также оперативники спецслужбы обнаружили две противотанковые мины УДШ, тридцать восемь ручных осколочных гранат РГД-5 и Ф-1, три противотанковые мины ТМ-62м и пять запалов инициаторов к противотанковым минам МВЧ, две мины МОН-90 и МОН-100, две жимовые мины, четыре артиллерийских танковые снаряды ОФ-26 калибра 125 мм, почти тридцать тысяч патронов различного калибра, два килограмма пластида и полтора килограмма тротила", - сообщили в ведомстве.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Также, сотрудниками СБУ было обнаружено на окраине одного из поселков Мелитопольского района Запорожской области тайник с военными средствами поражения.

В заброшенном доме, где был оборудован схрон, оперативники изъяли пятнадцать гранат Ф-1 и РГН, а также десять тротиловых шашек с детонаторами весом четыреста грамм каждая.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, в январе - ноябре 2018 органами прокуратуры передано в суд более 5 тыс уголовных производств, которые расследуются по фактам незаконного оборота оружия.


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