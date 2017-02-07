СБУ вилучила велику кількість вибухівки у військовослужбовця у Кропивницькому

Згідно з інформацією, у зловмисника вилучили майже три кілограми тротилу у шашках, 600 грамів пластиду, дві машинки для ініціювання вибуху ПМ-4, п’ятнадцять електродетонаторів, дві димові гранати, дев’ять капсуль-детонаторів КД-8А, двадцять один мінний підривник, два запали, сигнальну ракету СХТ 40, майже дві сотні набоїв різного калібру та інше.

Попередньо встановлено, що військовослужбовець викрав вибухівку, перебуваючи у районі проведення антитерористичної операції.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.