СБУ вилучила велику кількість вибухівки у військовослужбовця у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією вилучили велику кількість вибухівки та засоби ініціювання підриву у військовослужбовця однієї з військових частин, що дислокуються у Кропивницькому. Про це поінформували у прес-службі СБУ, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, у зловмисника вилучили майже три кілограми тротилу у шашках, 600 грамів пластиду, дві машинки для ініціювання вибуху ПМ-4, п’ятнадцять електродетонаторів, дві димові гранати, дев’ять капсуль-детонаторів КД-8А, двадцять один мінний підривник, два запали, сигнальну ракету СХТ 40, майже дві сотні набоїв різного калібру та інше.
Попередньо встановлено, що військовослужбовець викрав вибухівку, перебуваючи у районі проведення антитерористичної операції.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.