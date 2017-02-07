СБУ изъяла большое количество взрывчатки у военнослужащего в Кропивницком

Согласно информации, у злоумышленника изъяли почти три килограмма тротила в шашках, 600 граммов пластида, две машинки для инициирования взрыва ПМ-4, пятнадцать электродетонаторов, две дымовые гранаты, девять капсюль-детонаторов КД-8А, двадцать один минный взрыватель, два запала, сигнальную ракету СХТ 40, почти две сотни патронов различного калибра и другое.

Предварительно установлено, что военнослужащий похитил взрывчатку, находясь в районе проведения антитеррористической операции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.