СБУ изъяла большое количество взрывчатки у военнослужащего в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли большое количество взрывчатки и средства инициирования взрыва у военнослужащего одной из воинских частей, дислоцирующихся в Кропивницком. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, сообщает УНН.
Согласно информации, у злоумышленника изъяли почти три килограмма тротила в шашках, 600 граммов пластида, две машинки для инициирования взрыва ПМ-4, пятнадцать электродетонаторов, две дымовые гранаты, девять капсюль-детонаторов КД-8А, двадцать один минный взрыватель, два запала, сигнальную ракету СХТ 40, почти две сотни патронов различного калибра и другое.
Предварительно установлено, что военнослужащий похитил взрывчатку, находясь в районе проведения антитеррористической операции.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.