СБУ вилучила контрафактного алкоголю на 30 млн грн у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою та прокуратурою вилучили у районі проведення антитерористичної операції контрафактний алкоголь на суму понад тридцять мільйонів гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
Правоохоронці встановили, що налагодив підпільне виробництво у власному будинку мешканець Слов’янська. Ділок реалізовував фальсифіковану продукцію через торгівельні мережі регіону.
Під час п’ятнадцяти обшуків у торгівельних точках та складських приміщеннях у Слов’янську, Краматорську, Бахмуті та Маріуполі співробітники спецслужби виявили підробки алкогольних напоїв елітних та популярних брендів. У зловмисників також вилучено понад півмільйона гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, за оцінками експертів, розквіт ринку сурогатного алкоголю в Україні зумовлений завищеними акцизами на горілчану продукцію.
Як повідомляв УНН, лише торік в Україні офіційно було зареєстровано 96 випадків отруєнь неякісним алкоголем, із яких 49 випадків — закінчилися смертями.
Також нагадаємо, у ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.