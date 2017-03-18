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СБУ изъяла контрафактного алкоголя на 30 млн грн в зоне АТО

СБУ изъяла контрафактного алкоголя на 30 млн грн в зоне АТО

Киев • УНН

 • 11543 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой и прокуратурой изъяли в районе проведения антитеррористической операции контрафактный алкоголь на сумму более тридцати миллионов гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители установили, что наладил подпольное производство в собственном доме житель Славянска. Делец реализовывал фальсифицированную продукцию через торговые сети региона.

Во время пятнадцати обысков в торговых точках и складских помещениях в Славянске, Краматорске, Бахмуте и Мариуполе сотрудники спецслужбы обнаружили подделки алкогольных напитков элитных и популярных брендов. У злоумышленников также изъято более полумиллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, по оценкам экспертов, расцвет рынка суррогатного алкоголя в Украине обусловлен завышенными акцизами на водочную продукцию.

Как сообщал УНН, только в прошлом году в Украине официально было зарегистрировано 96 случаев отравлений некачественным алкоголем, из которых 49 случаев - закончились смертями.

Также напомним, в ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.

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