СБУ изъяла контрафактного алкоголя на 30 млн грн в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой и прокуратурой изъяли в районе проведения антитеррористической операции контрафактный алкоголь на сумму более тридцати миллионов гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители установили, что наладил подпольное производство в собственном доме житель Славянска. Делец реализовывал фальсифицированную продукцию через торговые сети региона.
Во время пятнадцати обысков в торговых точках и складских помещениях в Славянске, Краматорске, Бахмуте и Мариуполе сотрудники спецслужбы обнаружили подделки алкогольных напитков элитных и популярных брендов. У злоумышленников также изъято более полумиллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Напомним, по оценкам экспертов, расцвет рынка суррогатного алкоголя в Украине обусловлен завышенными акцизами на водочную продукцию.
Как сообщал УНН, только в прошлом году в Украине официально было зарегистрировано 96 случаев отравлений некачественным алкоголем, из которых 49 случаев - закончились смертями.
Также напомним, в ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.