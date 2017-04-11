СБУ вилучила боєприпаси російського походження у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України вилучили гранату із запалом російського виробництва та дві протипіхотні міни ПМН-2 радянського виробництва у районі проведення антитерористичної операції, передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.
“На околиці села Троїцьке на Луганщині правоохоронці виявили дві протипіхотні міни ПМН-2 радянського виробництва. Ці боєприпаси, відповідно до Оттавського договору, а саме "Конвенції про застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення", заборонені для використання у військових конфліктах. Росія, на відміну від України, принципово відмовилась підписати цей документ. За інформацією спецслужби, міни постачаються бойовикам так званої "ЛНР" з території Росії”, — йдеться в повідомленні.
Також у районі міста Красногорівка у Донецькій області оперативники СБ України вилучили гранату РГО із запалом. За висновками експертів, вона вироблена у Росії у 1995 році.
“Тривають відповідні процесуальні дії”, — повідомили у СБУ.
Як повідомляв УНН, СБУ припинила діяльність двох підпільних зброярень у Києві.