СБУ вилучила боєприпаси російського походження у зоні АТО

“На околиці села Троїцьке на Луганщині правоохоронці виявили дві протипіхотні міни ПМН-2 радянського виробництва. Ці боєприпаси, відповідно до Оттавського договору, а саме "Конвенції про застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення", заборонені для використання у військових конфліктах. Росія, на відміну від України, принципово відмовилась підписати цей документ. За інформацією спецслужби, міни постачаються бойовикам так званої "ЛНР" з території Росії”, — йдеться в повідомленні.

Також у районі міста Красногорівка у Донецькій області оперативники СБ України вилучили гранату РГО із запалом. За висновками експертів, вона вироблена у Росії у 1995 році.

“Тривають відповідні процесуальні дії”, — повідомили у СБУ.

Як повідомляв УНН, СБУ припинила діяльність двох підпільних зброярень у Києві.