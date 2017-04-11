СБУ изъяла боеприпасы российского происхождения в зоне АТО

"На окраине села Троицкое в Луганской области правоохранители обнаружили две противопехотные мины ПМН-2 советского производства. Эти боеприпасы, в соответствии с Оттавским договором, а именно "Конвенцией о применении, накоплении запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении", запрещены для использования в военных конфликтах. Россия, в отличие от Украины, принципиально отказалась подписать этот документ. По информации спецслужбы, мины поставляются боевикам так называемой "ЛНР" с территории России", - говорится в сообщении.

Также в районе города Красногоровка в Донецкой области оперативники СБ Украины изъяли гранату РГО с запалом. По заключению экспертов, она произведена в России в 1995 году.

"Продолжаются соответствующие процессуальные действия", - сообщили в СБУ.

Как сообщал УНН, СБУ пресекла деятельность двух подпольных оружейных в Киеве.