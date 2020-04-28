СБУ викрила вже понад 240 інтернет-агітаторів на фейках про COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Служба безпеки України викрила вже 241 інтернет-агітатора, які поширювали різноманітні фейки про COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.
“СБУ системно припиняє спроби використання спецслужбами РФ мережі Інтернет для пропаганди сепаратизму та роздмухування паніки навколо коронавірусу. Станом на 28 квітня кіберфахівці Служби викрили вже 241 інтернет-агітатора, які поширювали різноманітні фейки про COVID-19”, — повідомили у спецслужбі.
Заблоковано понад 2 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією майже 900 тисяч користувачів, додали у СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що 11 з виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони”, — вказали у відомстві.
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Стосовно них СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України). Такі агітатори “працювали” в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому та Конотопі.
Зокрема, жительці Конотопа повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. "Жінка в одній із заборонених в Україні соціальних мереж поширювала заклики щодо зміни конституційного ладу в нашій державі та підтримувала ідею створення так званої “Новоросії”. Вона також активно поширювала неправдиву інформацію про глобальну пандемію", - розповіли у СБУ.
Інтернет-агітаторці загрожує позбавлення волі строком від 3 до 5 років.
За матеріалами СБУ Національною поліцією вже складено понад 100 адміністративних протоколів за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.
Нагадаємо, поліція заблокувала понад 5 тисяч інтернет-посилань щодо шахрайства та поширення фейків про COVID-19.