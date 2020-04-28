СБУ разоблачила уже более 240 интернет-агитаторов на фейках о COVID-19

"СБУ системно прекращает попытки использования спецслужбами РФ сети Интернет для пропаганды сепаратизма и раздувания паники вокруг коронавируса. По состоянию на 28 апреля киберспециалисты Службы разоблачили уже 241 интернет-агитатора, распространявших различные фейки о COVID-19", - сообщили в спецслужбе.

Заблокировано более 2000 интернет-сообществ с общей аудиторией почти 900 000 пользователей, добавили в СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что 11 из обнаруженных агитаторов действовали по заданию российской стороны", - указали в ведомстве.

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В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Такие агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком и Конотопе.

В частности, жительнице Конотопа сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. "Женщина в одной из запрещенных в Украине социальных сетей распространяла призывы к изменению конституционного строя в нашем государстве и поддерживала идею создания так называемой "Новороссии". Она также активно распространяла ложную информацию о глобальной пандемии", - рассказали в СБУ.

Интернет-агитаторке грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

По материалам СБУ Национальной полицией уже составлено более 100 административных протоколов за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

Напомним, полиция заблокировала более 5000 интернет-ссылок о мошенничестве и распространение фейков о COVID-19.