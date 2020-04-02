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СБУ викрила високопосадовця одного із міністерств України, який розіслав невідомим таємні документи

СБУ викрила високопосадовця одного із міністерств України, який розіслав невідомим таємні документи

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність високопосадовця одного із міністерств України, який незаконно передавав таємні документи, що стосуються комплексу заходів Міністерства оборони України, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“У межах кримінального провадження правоохоронці встановили, що високопосадовець, державний службовець категорії „А“, скопіював та переслав електронною поштою, поки що невстановленим особам, таємний документ. Він стосується комплексу заходів Міністерства оборони України, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що своїми діями чиновник завдав шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.

2 квітня 2020 року проведено слідчі дії у робочому кабінеті та за місцем проживання держслужбовця. Правоохоронці вилучили мобільний телефон і електронний планшет, в яких виявлено переправлений таємний документ та інші службові документи з грифом “Для службового користування”.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки України виявила агента спецслужб Росії і викрила їх задум з агентурного проникнення до однієї з бойових бригад Збройних сил України.

Українські Національні Новини

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