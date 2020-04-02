СБУ разоблачила чиновника одного из министерств Украины, разославшего неизвестным секретные документы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность чиновника одного из министерств Украины, незаконно передавал секретные документы, касающиеся комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“В рамках уголовного производства правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории „А“, скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.
2 апреля 2020 года проведены следственные действия в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего. Правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых обнаружены переправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом “Для служебного пользования”.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила агента спецслужб России и разоблачила их замысел с агентурного проникновения в одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины.