СБУ разоблачила чиновника одного из министерств Украины, разославшего неизвестным секретные документы

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность чиновника одного из министерств Украины, незаконно передавал секретные документы, касающиеся комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.