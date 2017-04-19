СБУ викрила у Києві типографію, яка друкувала бойовикам фальшиві документи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Служба безпеки України у столиці викрила підпільну типографію, яка друкувала бойовикам фальшиві документи. Про це повідомляє у Facebook Служба безпеки України, передає УНН.
“Упродовж двох останніх років зловмисники забезпечували членів терористичної організації "ДНР/ЛНР" та представників російських спецслужб підробленими документами про освіту, посвідченнями на право керування транспортними засобами, свідоцтвами на право власності на авто, паспортами, посвідками на проживання тощо”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час слідчих дій співробітники СБУ, зокрема, виявили фальшиві дипломи про вищу освіту для членів бандформування.
“Зокрема, виявили фальшиві дипломи про вищу освіту для членів бандформування "МГБ ДНР" Валерія Камініна на прізвисько "Док" та Олександра Галані — "Майор", а також одного з ватажків банди "Прізрак" Леоніда Ковальова на прізвисько "Борець", що перебувають у розшуку як члени терористичної організації”, — повідомили у СБУ.
Контррозвідники вилучили велику кількість офіційних бланків для виготовлення атестатів та дипломів про вищу освіту за різними спеціальностями українського, російського та радянського зразків, свідоцтва про народження та шлюб, підроблених паспортів, водійських та службових посвідчень, печаток та кліше.
Також вилучено комп’ютерну техніку та технічне обладнання для підроблення документів.Тривають оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНН, СБУ отримала додаткові докази у справі нардепа А.Артеменка.