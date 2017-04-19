СБУ разоблачила в Киеве типографию, которая печатала боевикам фальшивые документы

“В течение двух последних лет злоумышленники обеспечивали членов террористической организации „ДНР/ЛНР“ и представителей российских спецслужб поддельными документами об образовании, удостоверениями на право управления транспортными средствами, свидетельствами на право собственности на авто, паспорта, вид на жительство и т.д.”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следственных действий сотрудники СБУ, в частности, обнаружили фальшивые дипломы о высшем образовании для членов бандформирования.

“В частности, обнаружили фальшивые дипломы о высшем образовании для членов бандформирования „МГБ ДНР“ Валерия Камынина по прозвищу „Док“ и Александра Галани — „Майор“, а также одного из главарей банды „Призрак“ Леонида Ковалева по кличке „Борец“, находящиеся в розыске как члены террористической организации”, — сообщили в СБУ.

Контрразведчики изъяли большое количество официальных бланков для изготовления аттестатов и дипломов о высшем образовании по разным специальностям украинского, российского и советского образцов, свидетельства о рождении и браке, поддельных паспортов, водительских и служебных удостоверений, печатей и клише.

Также изъята компьютерная техника и техническое оборудование для подделки документов. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, СБУ получила дополнительные доказательства по делу нардепа А.Артеменка.