СБУ разоблачила в Киеве типографию, которая печатала боевикам фальшивые документы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32125 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99515 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 151013 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114304 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115129 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111703 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103683 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106884 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103421 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152249 просмотра

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СБУ разоблачила в Киеве типографию, которая печатала боевикам фальшивые документы

СБУ разоблачила в Киеве типографию, которая печатала боевикам фальшивые документы

Киев  •  УНН

 • 10207 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Служба безопасности Украины в столице разоблачила подпольную типографию, которая печатала боевикам фальшивые документы. Об этом сообщает в Facebook Служба безопасности Украины, передает УНН.

“В течение двух последних лет злоумышленники обеспечивали членов террористической организации „ДНР/ЛНР“ и представителей российских спецслужб поддельными документами об образовании, удостоверениями на право управления транспортными средствами, свидетельствами на право собственности на авто, паспорта, вид на жительство и т.д.”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следственных действий сотрудники СБУ, в частности, обнаружили фальшивые дипломы о высшем образовании для членов бандформирования.

“В частности, обнаружили фальшивые дипломы о высшем образовании для членов бандформирования „МГБ ДНР“ Валерия Камынина по прозвищу „Док“ и Александра Галани — „Майор“, а также одного из главарей банды „Призрак“ Леонида Ковалева по кличке „Борец“, находящиеся в розыске как члены террористической организации”, — сообщили в СБУ.

Контрразведчики изъяли большое количество официальных бланков для изготовления аттестатов и дипломов о высшем образовании по разным специальностям украинского, российского и советского образцов, свидетельства о рождении и браке, поддельных паспортов, водительских и служебных удостоверений, печатей и клише.

Также изъята компьютерная техника и техническое оборудование для подделки документов. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, СБУ получила дополнительные доказательства по делу нардепа А.Артеменка.

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