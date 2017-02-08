СБУ викрила у Києві багатомільйонну оборудку з майном держпідприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Києві співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили багатомільйонну оборудку з майном виробничого державного підприємства, завдані бюджету збитки складають сімнадцять мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що керівництво підприємства, яке перебуває в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, уклали з підконтрольними комерційними структурами т.зв. договори зберігання майна. Фактично вся нерухомість майнового комплексу та територія були передані бізнесменам, за що держпідприємство ще й сплачувало гроші.
Співробітники спецслужби задокументували, що дилери з 2013 року здавали в суборенду чотири гектари землі та 3,2 тисячі квадратних метрів цілісного комплексу держпідприємства.
За попередніми оцінками, завдані бюджету збитки складають сімнадцять мільйонів гривень.
Під час проведення обшуків в адміністративній будівлі держпідприємства та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документи, печатки, інші речові докази, що підтверджують причетність керівництва держпідприємства до оборудок з його майновим комплексом.
За інформацією СБУ, зловмисники планували повне відчуження держмайна через створення фіктивної дебіторської заборгованості перед підконтрольними комерційними структурами.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, СБУ викрила оборудку, яка могла зірвати інвестпроект на 300 млн євро.