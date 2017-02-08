СБУ разоблачила в Киеве многомиллионную сделку с имуществом госпредприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили многомиллионную сделку с имуществом производственного государственного предприятия, нанесенный бюджету ущерб составляет семнадцать миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что руководство предприятия, находящегося в управлении Министерства экономического развития и торговли Украины, заключили с подконтрольными коммерческими структурами т.н. договоры хранения имущества. Фактически вся недвижимость имущественного комплекса и территория были переданы бизнесменам, за что госпредприятие еще и платило деньги.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что дилеры с 2013 года сдавали в субаренду четыре гектара земли и 3,2 тысячи квадратных метров целостного комплекса госпредприятия.
По предварительным оценкам, нанесенный бюджету ущерб составляет семнадцать миллионов гривен.
Во время проведения обысков в административном здании госпредприятия и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документы, печати, другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность руководства госпредприятия к сделкам с его имущественным комплексом.
По информации СБУ, злоумышленники планировали полное отчуждение госимущества путем создания фиктивной дебиторской задолженности перед подконтрольными коммерческими структурами.
Следователи открыли уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила сделку, которая могла сорвать инвестпроект на 300 млн евро.