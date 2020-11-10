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СБУ викрила схему розкрадання коштів під час ремонту шкіл та лікарень на Луганщині

СБУ викрила схему розкрадання коштів під час ремонту шкіл та лікарень на Луганщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Служба безпеки України викрила схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонту лікарень і шкіл на Луганщині. Зловмисники привласнили як мінімум 700 тисяч грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки України викрила масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту лікарень і шкіл у Кремінському районі Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що організував оборудку у 2018 році "впливовий" бізнесмен із міста Кремінна. До протиправної діяльності він залучив на той час діючого посадовця райдержадміністрації і представників кількох комерційних структур. Чиновник забезпечував спільникам перемогу в тендерах на проведення будівельних робіт на соціальних об’єктах району. Після чого підконтрольне підприємство-проектант штучно завищувало вартість товарів і послуг у 1,5-2 рази. Будівельні матеріали закуповували за завищеними цінами у наближених фірм, а різницю переводили у готівку і привласнювали.

"За час функціонування схеми зловмисники здійснили ремонтні роботи на 17 соціальних об’єктах на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Задокументовано, що лише на ремонті дахів п’яти шкіл вони привласнили майже 700 тисяч гривень. Точна сума збитків, завданих бюджету, встановлюється", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці розпочали провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинено організаційною групою; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинено організаційною групою; службове підроблення, вчинено організаційною групою) ККУ. Під час обшуків було вилучено чорнові записи, 800 тисяч гривень та інші речові докази, які долучено до матеріалів кримінальної справи.

Наразі організатору та 4 фігурантам справи повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Кіровоградщині викрили схему нелегального збуту пального на понад 8 млн грн та зафіксували факти його незаконного продажу у промислових масштабах на території різних регіонів країни.

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