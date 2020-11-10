СБУ разоблачила схему хищения средств при ремонте школ и больниц в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила схему завладения бюджетными средствами при проведении ремонта больниц и школ в Луганской области. Злоумышленники присвоили как минимум 700 тысяч грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему завладения бюджетными средствами при проведении капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе Луганской области", - говорится в сообщении.
Установлено, что организовал сделку в 2018 году "влиятельный" бизнесмен из города Кременная. К противоправной деятельности он привлек в то время действующего чиновника райгосадминистрации и представителей нескольких коммерческих структур. Чиновник обеспечивал сообщникам победу в тендерах на проведение строительных работ на социальных объектах района. После чего подконтрольное предприятие-проектант искусственно завышало стоимость товаров и услуг в 1,5-2 раза. Строительные материалы закупали по завышенным ценам в приближенных фирмах, а разницу переводили в наличные и присваивали.
"За время функционирования схемы злоумышленники осуществили ремонтные работы на 17 социальных объектах на общую сумму более 50 млн гривен. Задокументировано, что только на ремонте крыш пяти школ они присвоили почти 700 тысяч гривен. Точная сумма ущерба, нанесенного бюджету, устанавливается" , - отметили в СБУ.
Правоохранители начали производство по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организационной группой; легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное организационной группой; служебный подлог, совершенный организационной группой) УК. Во время обысков было изъято черновые записи, 800 тысяч гривен и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела.
Сейчас организатору и 4 фигурантам дела сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
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