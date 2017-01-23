СБУ викрила шахрайку, яка збирала гроші на АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією викрили шахрайку, яка збирала гроші з промислових підприємств у різних регіонах України нібито на допомогу учасникам антитерористичної операції. Усі гроші жінка витрачала в автоматах гральних салонів. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
“Зловмисниця зареєструвала на своє ім’я фіктивний благодійний фонд. Від його імені протягом 2016 року жінка телефонувала керівникам промислових підприємств з проханнями перерахувати певну суму грошей на рахунок „благодійного фонду“ для надання допомоги дітям, підрозділам антитерористичної операції, соціально незахищеним верствам населення”, — повідомили у прес-службі.
Під час телефонних дзвінків шахрайка представлялася чиновницею різних облдержадміністрацій або помічником високопосадовців.
Співробітники Харківського управління спецслужби задокументували, що зловмисниця встигла зібрати майже півтора мільйона гривень. Усі гроші вона витратила в автоматах гральних салонів. Оперативники СБ України затримали шахрайку в місті Сміла на Черкащині.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 і 3 ст.190 та ч.1 ст.353 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.