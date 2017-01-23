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СБУ разоблачила мошенницу, которая собирала деньги на АТО

СБУ разоблачила мошенницу, которая собирала деньги на АТО

Киев • УНН

 • 8265 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачили мошенницу, которая собирала деньги с промышленных предприятий в различных регионах Украины якобы на помощь участникам антитеррористической операции. Все деньги женщина тратила в автоматах игровых салонов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

"Злоумышленница зарегистрировала на свое имя фиктивный благотворительный фонд. От его имени в течение 2016 г. женщина звонила руководителям промышленных предприятий с просьбами перечислить определенную сумму денег на счет "благотворительного фонда" для оказания помощи детям, подразделениям антитеррористической операции, социально незащищенным слоям населения", - сообщили в пресс-службе.

Во время телефонных звонков мошенница представлялась чиновницей различных облгосадминистраций или помощником чиновников.

Сотрудники Харьковского управления спецслужбы задокументировали, что злоумышленница успела собрать почти полтора миллиона гривен. Все деньги она потратила в автоматах игровых салонов. Оперативники СБ Украины задержали мошенницу в городе Смела Черкасской области.

Открыто уголовное производство по ч.2 и 3 ст.190 и ч.1 ст.353 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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