СБУ разоблачила мошенницу, которая собирала деньги на АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачили мошенницу, которая собирала деньги с промышленных предприятий в различных регионах Украины якобы на помощь участникам антитеррористической операции. Все деньги женщина тратила в автоматах игровых салонов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
"Злоумышленница зарегистрировала на свое имя фиктивный благотворительный фонд. От его имени в течение 2016 г. женщина звонила руководителям промышленных предприятий с просьбами перечислить определенную сумму денег на счет "благотворительного фонда" для оказания помощи детям, подразделениям антитеррористической операции, социально незащищенным слоям населения", - сообщили в пресс-службе.
Во время телефонных звонков мошенница представлялась чиновницей различных облгосадминистраций или помощником чиновников.
Сотрудники Харьковского управления спецслужбы задокументировали, что злоумышленница успела собрать почти полтора миллиона гривен. Все деньги она потратила в автоматах игровых салонов. Оперативники СБ Украины задержали мошенницу в городе Смела Черкасской области.
Открыто уголовное производство по ч.2 и 3 ст.190 и ч.1 ст.353 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.