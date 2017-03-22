СБУ викрила розкрадання сотень мільйонів гривень посадовцями "Київавтодору"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України викрили посадовців комунальної корпорації “Київавтодор” на розкраданні сотень мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
"Правоохоронці встановили, що чиновники привласнювали кошти державного та міського бюджетів, виділених на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів столиці, реконструкцію транспортних вузлів, ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій", - йдеться у повідомленні.
Оперативники спецслужби задокументували, що керівники "Київавтодору" за змовою з комерсантами під час тендерів закуповували матеріали та роботи за значно завищеною ціною. Потім гроші перераховували на фіктивні фірми, переводили у готівку та привласнювались організаторами оборудки.
Лише протягом 2016 року зловмисники вивели на рахунки фіктивних структур та привласнили майже триста мільйонів гривень.
Під час низки обшуків в офісах "Київавтодору", на підприємствах-підрядниках, фіктивних структурах та місцями проживання фігурантів справи, співробітники СБУ вилучили документацію, яка підтверджують здійснення протиправних фінансово-господарських операцій, чорнові записи, комп’ютерну техніку, на якій виготовлялись фіктивні фінансово-господарські документи, печатки комерційних структур, задіяних у проведенні оборудок, та майже чотири мільйони необлікованих гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ст.191 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура і Служба безпеки України сьогодні 22 березня, проводять слідчі дії у комунальній корпорації "Київавтодор".