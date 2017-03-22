СБУ раскрыла хищение сотен миллионов гривен должностными лицами "Киевавтодора"

"Правоохранители установили, что чиновники присваивали средства государственного и городского бюджетов, выделенных на строительство, эксплуатацию, содержание, капитальный и текущий ремонт автодорог столицы, реконструкцию транспортных узлов, ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что руководители "Киевавтодора" по сговору с коммерсантами во время тендеров закупали материалы и работы по значительно завышенной цене. Затем деньги перечисляли на фиктивные фирмы, переводили в наличные и присваивались организаторами сделки.

Только за 2016 года злоумышленники вывели на счета фиктивных структур и присвоили почти триста миллионов гривен.

Во время ряда обысков в офисах "Киевавтодора", на предприятиях-подрядчиках, фиктивных структурах и месту жительства фигурантов дела, сотрудники СБУ изъяли документацию, подтверждающие совершение противоправных финансово-хозяйственных операций, черновые записи, компьютерная техника, на которой изготовлялись фиктивные финансово хозяйственные документы, печати коммерческих структур, задействованных в проведении сделок, и почти четыре миллиона неучтенных гривен.

Открыто уголовное производство по ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины сегодня 22 марта, проводят следственные действия в коммунальной корпорации "Киевавтодор".