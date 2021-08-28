СБУ викрила розкрадання коштів, виділених на боротьбу з наслідками повені на Буковині

Деталі

За попередньою інформацією, до оборудки причетні підрядник, який виконував роботи, а також посадовець, який здійснював технічний нагляд, точна посада та ім’я якого не розкривається.

За версією слідства, підрядник не виконав всі передбачені угодою аварійно-відновлювальні роботи, що призвело до привласнення 1,3 мільйона гривень бюджетних коштів.

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Цитата

“Угода на проведення капітального ремонту пошкодженої дороги була підписана посадовцями однієї із сільських рад Чернівецької області. За договором вартість робіт становила понад 5,5 мільйона гривень. Втім, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, фактично роботи не виконані в повному обсязі, що дозволило зловмисникам привласнити 1,3 мільйона гривень державних коштів”, — мовиться у повідомленні.

Доповнення

Наразі одному з учасників схеми оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває слідство, у ході якого встановлюються всі причетні до оборудки особи.