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СБУ викрила одну з мереж АЗС на співпраці із "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Правоохоронці виявили механізм фінансування окупаційних “адміністрацій” через незаконне функціонування мережі АЗС на тимчасово непідконтрольній території. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

СБУ викрила одну з мереж АЗС на співпраці із "ДНР"

“Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання фігурантів провадження співробітники СБУ виявили печатки фірм, на які оформлювались зазначені АЗС, а також документи та комп’ютерну техніку, що підтверджують протиправну діяльність”, — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ локалізували механізм фінансування окупаційної влади АР Крим та псевдодержавних утворень терористичної організації “ДНР” через незаконне функціонування мережі АЗС на тимчасово окупованій території України.

Правоохоронці встановили, що деякі українські комерційні структури організували протиправну схему зі збереження контролю над діяльністю мережі АЗС на тимчасово окупованих територіях АР Крим (щонайменше 9 станцій) та Донецької області (близько 10 станцій). Управління підприємницькою діяльністю автозаправних станцій здійснювалось менеджментом материнської структури. З отриманих прибутків від реалізації продукції АЗС ділки сплачували до “бюджетів” окупаційних адміністрацій так звані “податки”.

За інформацією спецслужби, частина продукції вказаних АЗС використовувалась для забезпечення псевдодержавних утворень.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 22 червня СБУ провела обшуки на Житомирському бронетанковому заводі.

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