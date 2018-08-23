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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ разоблачила сотрудничество одной из сетей АЗС с "ДНР"

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Правоохранители обнаружили механизм финансирования оккупационных “администраций” из-за незаконного функционирования сети АЗС на временно неподконтрольной территории. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

СБУ разоблачила сотрудничество одной из сетей АЗС с "ДНР"

“Во время проведения обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов производства сотрудники СБУ обнаружили печати фирм, на которые оформлялись указанные АЗС, а также документы и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность”, — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ локализовали механизм финансирования оккупационной власти АР Крым и псевдогосударственных образований террористической организации “ДНР” из-за незаконного функционирования сети АЗС на временно оккупированной территории Украины.

Правоохранители установили, что некоторые украинские коммерческие структуры организовали противоправную схему по сохранению контроля над деятельностью сети АЗС на временно оккупированных территориях АР Крым (не менее 9 станций) и Донецкой области (около 10 станций). Управление предпринимательской деятельностью автозаправочных станций осуществлялось менеджментом материнской структуры. С полученных доходов от реализации продукции АЗС дельцы платили в “бюджеты” оккупационных администраций так называемые “налоги”.

По информации спецслужбы, часть продукции указанных АЗС использовалась для обеспечения псевдогосударственных образований.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, 22 июня СБУ провела обыски на Житомирском бронетанковом заводе.

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