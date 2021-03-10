СБУ викрила на хабарі чиновника Національної академії наук
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Служба безпеки України викрила у хабарництві заступника директора Інституту електродинаміки Національної академії наук. Про повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу управління СБУ в Києві та області.
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В ході досудового розслідування встановлено, що доктор технічних наук вимагав гроші від приватного підприємця. За це він обіцяв надати в оренду нежитлове приміщення Інституту електродинаміки НАН України в одному з центральних районів столиці.
Правоохоронці задокументували отримання чиновником першої частини авансу і затримали фігуранта у робочому кабінеті під час одержання другої частини неправомірної вигоди. Потім орендар мав сплачувати 50 тисяч гривень щоквартально.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Додамо
Правоохоронці викрили начальника однієї з районних державних податкових інспекцій у Тернопільській області, який вимагав та отримав через посередника 1 млн грн хабара.