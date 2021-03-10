СБУ разоблачила на взятке чиновника Национальной академии наук
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила во взяточничестве заместителя директора Института электродинамики НАН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Киеве и области.
Детали
В ходе досудебного расследования установлено, что доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя. За это он обещал предоставить в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины в одном из центральных районов столицы.
Правоохранители задокументировали получение чиновником первой части аванса и задержали фигуранта в рабочем кабинете во время получения второй части неправомерной выгоды. Затем арендатор должен был платить 50 000 гривен ежеквартально.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Добавим
Правоохранители разоблачили начальника одного из районных государственных налоговых инспекций в Тернопольской области, который требовал и получил через посредника 1 млн грн взятки.