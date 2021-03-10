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СБУ разоблачила на взятке чиновника Национальной академии наук

СБУ разоблачила на взятке чиновника Национальной академии наук

Киев  •  УНН

 • 19056 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила во взяточничестве заместителя директора Института электродинамики НАН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Киеве и области.

Детали

В ходе досудебного расследования установлено, что доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя. За это он обещал предоставить в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины в одном из центральных районов столицы.

Правоохранители задокументировали получение чиновником первой части аванса и задержали фигуранта в рабочем кабинете во время получения второй части неправомерной выгоды. Затем арендатор должен был платить 50 000 гривен ежеквартально.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Добавим

Правоохранители разоблачили начальника одного из районных государственных налоговых инспекций в Тернопольской области, который требовал и получил через посредника 1 млн грн взятки.

Украинские Национальные Новости

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