СБУ викрила столичну фармкомпанію, яка фінансувала "днр"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Служба безпеки України заблокувала роботу столичної фармацевтичної компанії, яка перерахувала до «бюджету» так званої «днр» майже 8 млн грн. Гроші надходили до окупаційної адміністрації у вигляді сплати «податків» від мережі аптек, які працюють на території ОРДЛО, передає УНН.
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Терористи використовували гроші для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії рф проти України.
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«До протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку. Вони здійснили «перереєстрацію» торговельних точок, щоб вести незаконний бізнес», - ідеться в повідомленні.
Служба безпеки виявила докази фінансово-господарської діяльності у так званій «днр» у столичному офісі зловмисників.
Наразі обом організаторам схеми повідомлено про підозру.
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Служба безпеки України заявила, що заблокувала в Дніпрі роботу підсанкційного заводу, який збирався відновити поставки для російського військово-промислового комплексу.