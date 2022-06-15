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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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СБУ викрила столичну фармкомпанію, яка фінансувала "днр"

СБУ викрила столичну фармкомпанію, яка фінансувала "днр"

Київ • УНН

 • 115695 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Служба безпеки України заблокувала роботу столичної фармацевтичної компанії, яка перерахувала до «бюджету» так званої «днр» майже 8 млн грн. Гроші надходили до окупаційної адміністрації у вигляді сплати «податків» від мережі аптек, які працюють на території ОРДЛО, передає УНН.

Деталі

Терористи використовували гроші для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії рф проти України.

Цитата

«До протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку. Вони здійснили «перереєстрацію» торговельних точок, щоб вести незаконний бізнес», - ідеться в повідомленні.

Служба безпеки виявила докази фінансово-господарської діяльності у так званій «днр» у столичному офісі зловмисників.

Наразі обом організаторам схеми повідомлено про підозру.

Нагадаємо 

Служба безпеки України заявила, що заблокувала в Дніпрі роботу підсанкційного заводу, який збирався відновити поставки для російського військово-промислового комплексу.

Українські Національні Новини

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