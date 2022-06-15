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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ разоблачила столичную фармкомпанию, которая финансировала "днр"

СБУ разоблачила столичную фармкомпанию, которая финансировала "днр"

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Служба безопасности Украины заблокировала работу столичной фармацевтической компании, которая перечислила в «бюджет» так называемой «днр» почти 8 млн грн. Деньги поступали в оккупационную администрацию в виде уплаты налогов от сети аптек, работающих на территории ОРДЛО, передает УНН.

Детали 

Террористы использовали деньги для материально-технического обеспечения группировок, участвующих в полномасштабной агрессии рф против Украины.

Цитата

«К противоправной деятельности причастны два руководителя киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке. Они провели «перерегистрацию» торговых точек, чтобы вести незаконный бизнес», - говорится в сообщении.

Служба безопасности выявила доказательства финансово-хозяйственной деятельности в так называемой «днр» в столичном офисе злоумышленников.

В настоящее время обоим организаторам схемы сообщено о подозрении.

Напомним

Служба безопасности Украины заявила, что заблокировала в Днепре работу подсанкционного завода, собиравшегося возобновить поставки для российского военно-промышленного комплекса.

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