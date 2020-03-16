СБУ викрила киянина, який намагався вивезти з України складові системи наведення ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. СБУ викрила киянина, який намагався під видом аудіотехніки незаконно вивезти комплектуючі деталі наведення, що використовують у системах протиповітряної оборони. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"За даними слідства, мешканець столиці планував під виглядом аудіотехніки протиправно перемістити за кордон товари подвійного призначення, що підлягають обов'язковому державному експортному контролю. Викрили зловмисника на одному із митних постів під час спроби відправити за кордон вакуумні лампи, що є складовими елементами системи наведення ППО (протиповітряної оборони, - ред.), - сказано у повідомленні.
Зловмисник підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил СБУ блокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному збуті вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.