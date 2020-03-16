СБУ разоблачила киевлянина, пытавшегося вывезти из Украины составляющие системы наведения ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. СБУ разоблачила киевлянина, который пытался под видом аудиотехники незаконно вывезти комплектующие детали наведения, которые используют в системах противовоздушной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По данным следствия, житель столицы планировал под видом аудиотехники противоправно переместить за границу товары двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю. Раскрыли злоумышленника на одном из таможенных постов при попытке отправить за границу вакуумные лампы, которые являются составными элементами системы наведения ПВО (противовоздушной обороны, - ред.), - говорится в сообщении.
Злоумышленник подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Обвинительный акт направлен в суд.
Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил СБУ блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.