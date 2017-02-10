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СБУ викрила факт постачання "Укрзалізниці" бракованих запчастин на 20 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили факт постачання неліквідних запасних частин до рухомого складу залізничного транспорту ПАТ “Укрзалізниця” на 20 мільйонів гривень.. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

СБУ викрила факт постачання "Укрзалізниці" бракованих запчастин на 20 млн грн

Правоохоронці встановили, що керівництво одного зі структурних підрозділів держпідприємства уклало договори на поставки запчастин з двома приватними підприємствами.

“Комерсанти, у рамках угод, свідомо поставили підприємству комплектуючі, вироблені з грубими порушеннями технічних умов, що, зокрема, значно знижувало термін експлуатації запчастин”, — зазначили у прес-службі.

Співробітники спецслужби з’ясували, що чиновники структурного підрозділу держпідприємства не забезпечили належну перевірку якості товару, як того вимагають нормативні документи.

За висновками експертів профільних наукових закладів, закупка вказаних комплектуючих могла призвести до надзвичайних подій на залізниці під час вантажних та пасажирських перевезень.

При проведенні слідчих дій в офісах комерсантів та структурного підрозділу залізниці оперативники СБУ вилучили фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення багатомільйонної оборудки з постачання неякісних комплектуючих.

Наразі неліквідну продукцію опечатано та передано на відповідальне зберігання держпідприємства. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, збитки від блокування руху на Донбасі перевищили 40 млн грн.

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