СБУ разоблачила факт поставки "Укрзализныце" бракованных запчастей на 20 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили факт поставки неликвидных запасных частей к подвижному составу железнодорожного транспорта ПАО "Укрзализныця" на 20 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что руководство одного из структурных подразделений госпредприятия заключило договоры на поставки запчастей с двумя частными предприятиями.
"Коммерсанты, в рамках соглашений, сознательно поставили предприятию комплектующие, произведенные с грубыми нарушениями технических условий, что, в частности, значительно снижало срок эксплуатации запчастей", - отметили в пресс-службе.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что чиновники структурного подразделения госпредприятия не обеспечили надлежащую проверку качества товара, как того требуют нормативные документы.
По заключению экспертов профильных научных учреждений, закупка указанных комплектующих могла привести к чрезвычайным событиям на железной дороге во время грузовых и пассажирских перевозок.
При проведении следственных действий в офисах коммерсантов и структурного подразделения железной дороги оперативники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение многомиллионной сделки по поставке некачественных комплектующих.
Неликвидную продукцию опечатали и передали на ответственное хранение госпредприятия. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
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