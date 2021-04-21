СБУ відзвітувала про досягнення навчань з антитерору: під Харковом зупинили автобуси з "тітушками"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Служба безпеки України під час антитерористичних навчань затримала автобуси з 60 “тітушками”, які планували створити “картинку для росЗМІ” - їхали до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.
Цитата:
“У межах масштабних антитерористичних навчань на Харківщині попереджено проникнення на територію області кількох груп "тітушок“ загальною кількістю понад 60 осіб”, — вказали у спецслужбі.
Деталі
Як зауважили у СБУ, автобуси з “тітушками” були затримані на під’їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра та Полтави. "Всі ці особи є мешканцями інших регіонів України і не мають жодного відношення до Харківської області", - повідомили у СБУ.
"За наявною інформацією, ці групи були направлені до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України для проведення протестних акцій у місті, а також провокування громадського невдоволення та масових протиправних дій під час проведення чергової сесії Харківської міської ради", - розповіли у спецслужбі.
За даними СБУ, ці акції "мали на меті дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії “картинку” для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України".
Доповнення
За даними ЗМІ, затримання автобусів з тітушками відбулося на тлі візиту лідера ОПЗЖ Юрія Бойка до Харкова.
У лютому також був інцидент з "тітушками". Тоді у Нацкорпусі вказували, що на виїзді з Харкова "заблокували тітушок проросійської організації “Патріоти за життя”, які їхали у Київ на акції". 15 червня 2020 року про створення об'єднання "Патріоти - За життя" оголошував нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.
Раніше СБУ анонсувала навчання з антитерору по всій Україні. Там вказують, що на Харківщині навчання проводяться спільно з підрозділами Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інших членів Координаційної групи Антитерористичного центру.