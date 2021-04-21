СБУ отчиталась о достижении учений по антитеррору: под Харьковом остановили автобусы с "титушками"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Служба безопасности Украины во время антитеррористических учений задержала автобусы с 60 "титушками", которые планировали создать "картинку для росСМИ" - ехали в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.
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"В рамках масштабных антитеррористических учений в Харьковской области пресечено проникновение на территорию области нескольких групп "титушок" общей численностью более 60 человек", - указали в спецслужбе.
Детали
Как отметили в СБУ, автобусы с "титушками" были задержаны на подъездах к Харькову со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. "Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области", - сообщили в СБУ.
"По имеющейся информации, эти группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета", - рассказали в спецслужбе.
По данным СБУ, эти акции "имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины".
Дополнение
По данным СМИ, задержание автобусов с "титушками" произошло на фоне визита лидера ОПЗЖ Юрия Бойко в Харьков.
В феврале также был инцидент с "титушками". Тогда в Нацкорпусе указывали, что на выезде из Харькова "заблокировали титушок пророссийской организации "Патриоты за жизнь", которые ехали в Киев на акции". 15 июня 2020 года о создании объединения "Патриоты - За жизнь" объявлял нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.
Ранее СБУ анонсировала учения по антитеррору по всей Украине. Там указывают, что в Харьковской области учения проводятся совместно с подразделениями Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и других членов Координационной группы Антитеррористического центра.