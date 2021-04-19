СБУ проведе антитерористичні навчання у більшості областей України: відпрацює зокрема і захист кордонів

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"СБУ проводить та планує масштабні багатоетапні антитерористичні навчання у більшості областей України. Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об’єктів та кордонів держави. Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що у ході тренувань під посиленим захистом перебувають об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи.

У навчаннях беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії, Збройних Сил України, Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Тренувальні заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних та з неухильним дотриманням прав і свобод громадян.

"Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо. СБУ звертається до громадян України із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - зазначили в пресслужбі.

Крім того, в СБУ закликали громадян інформувати правоохоронців за номером телефону довіри 0 800 501 482 у випадку:

• прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

• появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;

• виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;

• отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.

Зазначається, що минулого тижня тренувальні заходи почалися, зокрема, у Харківській, Херсонській та Сумській областях.

Довідково

Заходи відбуваються на тлі загострення ситуації на кордоні України з Росією, куди РФ зтягнула значну кількість своїх військових сил.

Так, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.