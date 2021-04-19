СБУ проведет антитеррористические учения в большинстве областей Украины: отработает том числе и защиту границ

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"СБУ проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы.

В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Тренировочные мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан.

"Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др. СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в СБУ призвали граждан информировать правоохранителей по телефону доверия 0800501482 в случае:

• прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

• появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;

• выявления подозрительных предметов или средств поражения;

• получения информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.

Отмечается, что на прошлой неделе тренировочные мероприятия начались, в частности, в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

Справка

Мероприятия проходят на фоне обострения ситуации на границе Украины с Россией, куда РФ стянула значительное количество своих военных сил.

Так, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.