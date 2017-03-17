СБУ відкрила провадження щодо екс-мера Ужгорода за зневагу до мови
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо екс-мера Ужгорода Сергія Ратушняка за його зневажливе ставлення до української мови. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила нардеп Ірина Подоляк, передає УНН.
“У результаті мого звернення СБУ відкрила кримінальне провадження стосовно Ратушняка за зневажливі висловлювання про українську мову”, — написала І.Подоляк.
У відповіді СБУ, яку нардеп розмістила на своїй сторінці у Facebook, зазначено, що перевірка фактів поширення Сергієм Ратушняком матеріалів, зазначених у депутатському зверненні, буде здійснюватися слідчим відділом Управління СБУ в Закарпатській області.
Як зазначено у документі, екс-меру Ужгорода інкримінують ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) і ч. 1 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого конституцією україни, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) Кримінального кодексу.
Раніше нардеп повідомила, що 30 січня 2017 року колишній міський голова Ужгорода Ратушняк Сергій на своїй сторінці у ФБ опублікував повідомлення, у якому закликав будувати стіни кримські, донбаські, чернівецькі, одеські, львівські й відгородитись від “ненависної” київської влади.
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“У коментарі до свого повідомлення той пан пише, що “лише у хохлів всі питання і проблеми вирішені і залишилось розстрілювати всіх, хто шипить галицьким акцентом, який окреслили українською мовою”, називає українську мову “хрюканням і блювотинням”, а також зазначає, що “влада і ресурси у сіоністів, що гоїв важають тваринами”, — додала вона.