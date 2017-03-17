СБУ открыла производство по экс-мэру Ужгорода за пренебрежение к языку

"В результате моего обращения СБУ открыла уголовное производство в отношении Ратушняка за пренебрежительные высказывания об украинском языке", - написала И.Подоляк.

В ответе СБУ, который нардеп разместила на своей странице в Facebook, говорится, что проверка фактов распространения Сергеем Ратушняком материалов, указанных в депутатском обращении, будет осуществляться следственным отделом Управления СБУ в Закарпатской области.

Как указано в документе, экс-мэру Ужгорода инкриминируют ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) и ч. 1 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса.

Ранее нардеп сообщила, что 30 января 2017 бывший мэр Ужгорода Ратушняк Сергей на своей странице в ФБ опубликовал сообщение, в котором призвал строить стены крымские, донбасские, черновецкие, одесские, львовские и отгородиться от "ненавистной" киевской власти.

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"В комментарии к своему сообщению хозяин пишет, что "только у хохлов все вопросы и проблемы решены и осталось расстреливать всех, кто шипит галицким акцентом, который обозначили украинским языком", называет украинский язык "хрюканьем и рвотой", а также отмечает, что "власть и ресурсы у сионистов, что гоев считаете животными", - добавила она.