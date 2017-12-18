СБУ: цього року за злочини проти нацбезпеки України засуджено понад 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Упродовж цього року за матеріалами СБУ за тероризм і злочини проти національної безпеки України до різних термінів покарання засуджено 53 особи. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки України у 2017 році засуджено 10осіб за злочини проти основ національної безпеки та 43 особи — за протиправну діяльність терористичного характеру”, — йдеться у повідомленні.
Так, за державну зраду 12 років ув’язнення отримав підполковник Головного розвідувального управління ГШ Збройних сил СРСР у відставці. Шпигун російських спецслужб, якого викрили співробітники СБ України, здійснив спробу “вербування” офіцера української армії для збору відомостей про бойові підрозділи ЗСУ у районі проведення антитерористичної операції.
До 12 років позбавлення волі засуджено заступника командира авіаційної ескадрильї бригади тактичної авіації ЗС України, який за завданням російських спецслужб планував здійснити угон на територію РФ українського військового літака-розвідника.
В Одесі військова контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі ГУ ГШ Збройних сил РФ, до складу якої входили дев’ять осіб з числа діючих та колишніх українських військовослужбовців. Окрім шпигунської діяльності зловмисники мали намір вчинити терористичні акти та диверсії на військових і цивільних об’єктах.
Також протягом цього року правоохоронцями виявлено понад 500 фактів незаконного обігу військових засобів ураження.
Як повідомляв УНН, період з 2014 року і по 30 листопада 2017 року за злочини проти національної безпеки заарештовано 1505 осіб.