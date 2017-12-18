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СБУ: в этом году за преступления против нацбезопасности Украины осуждено более 50 человек

СБУ: в этом году за преступления против нацбезопасности Украины осуждено более 50 человек

Киев  •  УНН

 • 7778 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В течение этого года по материалам СБУ за терроризм и преступления против национальной безопасности Украины к различным срокам наказания приговорены 53 человека. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"По материалам военной контрразведки Службы безопасности Украины в 2017 году осуждено 10 чел за преступления против основ национальной безопасности и 43 человека - за противоправную деятельность террористического характера", - говорится в сообщении.

Так, за государственную измену 12 лет заключения получил подполковник Главного разведывательного управления ГШ Вооруженных сил СССР в отставке. Шпион российских спецслужб, которого разоблачили сотрудники СБ Украины, предпринял попытку "вербовки" офицера украинской армии для сбора сведений о боевых подразделения ВСУ в районе проведения антитеррористической операции.

До 12 лет лишения свободы осужден заместитель командира авиационной эскадрильи бригады тактической авиации ВС Украины, который по заданию российских спецслужб планировал осуществить угон на территорию РФ украинского военного самолета-разведчика.

В Одессе военная контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети ГУ ГШ Вооруженных сил РФ, в состав которой входили девять человек из числа действующих и бывших украинских военнослужащих. Кроме шпионской деятельности злоумышленники намеревались совершить террористические акты и диверсии на военных и гражданских объектах.

Также в течение этого года правоохранителями выявлено более 500 фактов незаконного оборота военных средств поражения.

Как сообщал УНН, период с 2014 года и по 30 ноября 2017 за преступления против национальной безопасности арестован 1505 человек.

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